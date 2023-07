CONCERT SYMPHONIQUE POUR LES FAMILLES La Merise Trappes, 27 avril 2024, Trappes.

Les concerts pédagogiques présentent une oeuvre symphonique aux enfants réunis en classes entières.

Le chef d’orchestre et le ou la soliste présentent les instruments de l’orchestre, le compositeur et l’oeuvre, généralement un concerto. Le lendemain, lors du concert famille, la même oeuvre est présentée aux familles, notamment à celles des enfants qui ont assisté aux concerts pédagogiques.

Il n’est pas rare de voir les enfants expliquer à leurs parents ce qui se passe sur la scène.

Programme:

HAYND

Ouverture de l’opéra « Le monde de la lune »

Concerto pour deux cors et orchestre

Jean- Noël Weller et Florian Palay – Cors

Extraits de chants du Monde de la lune

Maîtrise de Trappes

Gabriella Boda, cheffe de chœur

Maîtrise de Rambouillet

Stéphane Ung, chef de chœur

Ensemble Orchestral de la Villedieu

Pierre Calmelet, direction

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France La Merise accueille une saison variée et surprenante pour les petits et les grands avec des animations musicales et théâtrales et des spectacles de danse et de cirque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-27T22:00:00+02:00

