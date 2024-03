Randonnée aux Noës – #CPASLOINENTRAIN La Verrière, 78320 La Verrière, France La Verrière, samedi 27 avril 2024.

Randonnée aux Noës – #CPASLOINENTRAIN Randonnée nature de 6km pour découvrir la biodiversité autour de l’étang. Départ et retour à la gare de La Verrière. Samedi 27 avril, 16h30 La Verrière, 78320 La Verrière, France Tarifs : Adultes & enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T16:30:00+02:00 – 2024-04-27T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T16:30:00+02:00 – 2024-04-27T19:30:00+02:00

L’étang des Noës est un espace splendide pour les animaux et un lieu de promenade apprécié pour sa tranquillité. Toute l’année, les pêcheurs trouveront brochets, sandres, carpes, perches, gardons. L’étang constitue une halte migratoire importante d’oiseaux d’eau, une partie de l’étang est consacré à leur préservation. La randonnée en fera le tour et l’histoire de la formation de cet étang sera évoquée. Les êtres vivants que nous croiserons porteront toute notre attention et nous parlerons de la protection de cet écosystème en tant que Réserve Naturelle Nationale, puisqu’il a rejoint celle des « Etangs et rigoles d’Yvelines ».

• Durée : 3h – Boucle de 6 km

• Public : familles (enfants + 8 ans)

Accès en Transilien de la gare de La Verrière Ligne N

Durée : 3h

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/randonnee-aux-noes-cpasloinentrain

La Verrière, 78320 La Verrière, France La Verrière, 78320 La Verrière, France La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/randonnee-aux-noes-cpasloinentrain »}]

Nature Sortie nature