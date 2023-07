CHIMENE BADI Le Prisme – Grande Salle Élancourt, 27 avril 2024, Élancourt.

CHIMENE BADI Samedi 27 avril 2024, 20h30 Le Prisme – Grande Salle

Qui mieux que Chimène Badi pour célébrer Édith Piaf 60 ans après sa disparition en 1963 ?

Chimène a tellement de points communs avec La Môme ! Une voix puissante qui puise son émotion dans les plaies que la vie a ouvertes, une personnalité à la fois forte et hypersensible, une passion pour les beaux mots et les mélodies qui restent dans la tête et dans le cœur.

Dans un décor théâtralisé, elle reprendra les titres les plus iconiques d’Édith Piaf : un répertoire qui a donné ses lettres de noblesse à la chanson française. Chimène a « un amour exceptionnel pour cette femme, et c’est pour ça qu’elle a envie de la chanter », ce qui en fait une interprète hors du commun.

▶️ https://youtu.be/Ue-kWOnPkHU

Le Prisme – Grande Salle Quartier des 7 Mares 78990, Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France 01 30 51 46 06 https://leprisme.elancourt.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3056 »}] [{« data »: {« author »: « Thu00e9u00e2tre Le Prisme », « cache_age »: 86400, « description »: « SAMEDI 27 AVRIL 2024 u00e0 20h30 | Musique Hommage – Chante Piaf nnQui de mieux que Chimu00e8ne Badi pour cu00e9lu00e9brer u00c9dith Piaf 60 ans apru00e8s sa disparition en 1963 ? Chimu00e8ne a tellement de points communs avec La Mu00f4me ! Une voix puissante qui puise son u00e9motion dans les plaies que la vie a ouvertes, une personnalitu00e9 u00e0 la fois forte et hypersensible, une passion pour les beaux mots et les mu00e9lodies qui restent dans la tu00eate et dans le cu0153ur. nnDans un du00e9cor thu00e9u00e2tralisu00e9, Chimu00e8ne reprendra les titres les plus iconiques du2019u00c9dith Piaf : un ru00e9pertoire qui a donnu00e9 ses lettres de noblesse u00e0 la chanson franu00e7aise. Chimu00e8ne a u00ab un amour exceptionnel pour cette femme, et cu2019est pour u00e7a quu2019elle a envie de la chanter u00bb, ce qui en fait une interpru00e8te hors du commun. nnGRANDE SALLE – Duru00e9e : 1h30 », « type »: « video », « title »: « CHIMu00c8NE BADI – Thu00e9u00e2tre le Prisme », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Ue-kWOnPkHU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Ue-kWOnPkHU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCCxwDU4TbgqHKgbXNaeqgQg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/Ue-kWOnPkHU »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-27T22:00:00+02:00

2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-27T22:00:00+02:00

© Thomas Braut