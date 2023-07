LA OU VONT NOS PERES Auditorium de La Batterie Guyancourt, 27 avril 2024, Guyancourt.

Scénario, dessins : Shaun Tan

Musique : Florent Hermet

Mise en image, projection : Antoine Asselineau

Création structure autonome écran : Anthony Lopez

Enregistrement des voix : Aurélie Croissant

Avec : Florent Hermet

C’est le départ d’un homme. Il laisse son épouse et sa fille pour embarquer sur un bateau, traverser un océan et construire une vie meilleure. Dans ce pays où il arrive, il va devoir apprendre une langue, se confronter à de nouvelles coutumes et cultures, découvrir des objets et des animaux inconnus pour lui. Au fil du temps et des rencontres, cet homme parvient à trouver sa place avant que sa famille ne le rejoigne.

Dans une forme inédite de BD-concert, le contrebassiste Florent Hermet accompagne avec beaucoup de délicatesse les images fortes du dessinateur Shaun Tan. Il devient la voix de ce migrant, exprimant par sa musique le désespoir, la colère, mais aussi la joie, la tendresse qui l’habitent. Une expérience musicale et sensorielle qui transcende ce chef-d’œuvre de la bande-dessinée à la poésie incomparable.

https://youtu.be/mWkHmR36lpQ

Là où vont nos pères a reçu le prix du meilleur album au festival d’Angoulême 2008.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-27T18:00:00+02:00 – 2024-04-27T19:30:00+02:00

