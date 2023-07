LE TREMPLIN DE LA BATTERIE La Batterie Grande Salle Guyancourt, 27 avril 2024, Guyancourt.

LE TREMPLIN DE LA BATTERIE Samedi 27 avril 2024, 20h30 La Batterie Grande Salle Entrée libre, réservation conseillée

Sous forme de concours, le Tremplin est adressé aux groupes amateurs de compositions en voie de professionnalisation. Le lauréat bénéficiera par la suite d’un accompagnement de trois jours en résidence ou d’un enregistrement live en studio.

Quatre groupes auront la possibilité de monter sur scène face à un jury professionnel constitué essentiellement de membres de l’équipe de La Batterie. Les critères de sélection du lauréat sont basés sur l’originalité du projet artistique, la performance live, l’interactivité avec le public, …

Si vous souhaitez faire partie de cette sélection, envoyez vos démos, bios et vidéos entre le 1er mars et le 6 avril par mail à studios.labatterie@ville-guyancourt.fr

Nous annoncerons les résultats par la suite sur nos réseaux sociaux et notre site internet.

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ Salle de concerts – places debout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-27T22:00:00+02:00

