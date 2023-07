LA FOLLE HISTOIRE DE FRANCE Espace Albert Camus Maurepas Catégories d’Évènement: Maurepas

LA FOLLE HISTOIRE DE FRANCE Samedi 27 avril 2024, 17h30 Espace Albert Camus Tarif plein: 12€ / Tarif réduit: 9€ / Tarif Pass: 7€ Dès 7 ans

Terrence & Malik

Venez passer le meilleur cours d’histoire de votre vie avec le prof que vous avez rêvé d’avoir et le cancre qu’on a tous connu.

Ici vous n’êtes pas au théâtre mais en classe. Terrence accueille les spectateurs qui le temps de la colle redeviennent des élèves.

Colle interrompue par l’arrivée de Malik, venu faire le clown devant ses camarades. Rapidement il est puni par Terrence et forcé à réviser son contrôle d’histoire du jour.

Mais la tâche n'est pas simple face à l'espièglerie de ce redoublant multirécidiviste cumulant 20 ans de 5ème ! Espace Albert Camus 4 Rue De La Beauce 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 66 55 10

Théâtre jeune public

