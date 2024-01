REBOOT L’Ampli Fontenay-le-Fleury, samedi 27 avril 2024.

REBOOT REBOOT le Rock made in France. Samedi 27 avril, 21h00 L’Ampli Sur réservation, plein tarif 10€ et tarif réduit 5€.

Début : 2024-04-27T21:00:00+02:00 – 2024-04-27T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T21:00:00+02:00 – 2024-04-27T22:00:00+02:00

REBOOT est un groupe de Rock francais qui ne peut s’empêcher d’enflammer la scène avec sa musique puissante !

Avec une mélodie fracassante, les textes qui traitent les travers de notre époque sont tout aussi percutants.

L'Ampli Chemin des 4 arpents Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France https://www.ampli-flf.fr/ https://www.facebook.com/ampli.flf;https://www.instagram.com/ampli_flf L'Ampli est un lieu culturel dédié aux pratiques musicales.

Il est composé d’une salle de concert, de studios de répétions, d’un studio d’enregistrement, d’un studio de webradio et d’une salle MAO.

La réservation des studios est ouvertes à tous !

musique rock