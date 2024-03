Murder Party Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, dimanche 28 avril 2024.

Murder Party Une Murder Party qui se déroule dans le monde des Jeux Organisés ! Dimanche 28 avril, 10h00 Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Gratuit (sur inscription, à partir de 10 ans)

Plongez au cœur d’une enquête palpitante lors de la prochaine Murder Party organisée par la compagnie Tisseurs de Songes au Centre Alfred de Vigny ! L’histoire se déroule dans le monde des Jeux Organisés, une compétition sportive aussi loufoque que sérieuse qui se déroule en parallèle des Jeux Olympiques, où neuf personnages aux passés troubles et aux secrets inavouables se retrouvent liés par un tragique événement. Alexandre Lefort, fondateur des Jeux et entraîneur star, est au centre des attentions avec ses méthodes controversées et sa réputation sulfureuse. Entre rivalités, jalousies et complots, les participants devront faire preuve de perspicacité pour démêler le vrai du faux, découvrir la vérité et identifier le coupable parmi les suspects.

Vous avez l’âme d’un détective et souhaitez participer à une nouvelle enquête policière : nous vous attendons afin d’élucider le mystère de cette nouvelle Murder!

Vous pouvez vous inscrire individuellement ou inscrire une équipe de 2 à 7 personnes.

Les équipes seront complétées le jour de la Murder Party si nécessaire (en fonction du nombre d’inscrits par équipes)

Rendez-vous le dimanche 28 avril au Centre Alfred-de-Vigny

2 sessions de 2h

10h30 (accueil 10h)

15h (accueil 14h30)

Gratuit (sur inscription, à partir de 10 ans)

Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny 24 avenue du Lycée78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France

Murder party jeux d’équipe