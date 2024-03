Jeanne Bonjour + Nochka La CLEF Saint-Germain-en-Laye, samedi 27 avril 2024.

Jeanne Bonjour + Nochka Vent de fraîcheur sur la nouvelle scène pop française ! Samedi 27 avril, 20h30 La CLEF 15 € plein | 11 € réduit | 8 € adhérents CLEF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-27T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-27T23:30:00+02:00

Tout part de la fissure. Jeanne prend le temps de sortir de son corps et d’analyser, comprendre ce qui la touche, ce qu’elle a envie de transmettre. Originaire de Rennes, la jeune auteure-compositrice-interprète de 20 ans dévoile un univers à la fois dansant et mélancolique, inspiré par la chanson française aux apparences d’un Étienne Daho ou d’une Catherine Ringer. Ce qui l’a toujours interpellé dans l’art, c’est le langage sous toutes ses formes. Attachée au théâtre et au cinéma, Jeanne Bonjour se sert de la musique pour exprimer sa propre forme de théâtre, où elle raconte des histoires (souvent les siennes), avec autodérision, sincérité et transparence. Les sonorités pop, chanson et electro les habillent avec un naturel et une spontanéité innovante. Sur son deuxième E.P, « Nouvelle Ère », Jeanne y interroge son rapport aux autres en y explorant l’amour sous toutes ses formes.

Le monde est bien trop immense et vertigineux pour Nolwenn. À 22 ans, ses maux sont ceux de toute une génération : celle qui a grandi dans une planète en voie d’extinction, où l’on ne s’écoute plus penser ni vivre. Une génération qui voit les bombes sur Twitter comme dans les métros. Celle, aussi, que l’on condamne d’être déprimée. Sauf que Nolwenn, c’est aussi une chanteuse, auteure-compositrice de 22 ans née à Lyon – oui -, mais qui apprivoise son pessimisme pour en faire de la beauté. La planète qui s’étiole lui donne d’autant plus envie d’avancer, ses maux – et ceux des autres -, elle ne cherche qu’à en parler et les réseaux sociaux, elle les a domptés. Munie de son logiciel de musique et sa voix cristalline comme seules armes, Nochka fait tout, toute seule. À travers ses compos, elle essaye d’apporter du soleil dans nos fils d’actualités toxiques. Comment faire, sinon comme ça ?

