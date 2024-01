JOHNNY MONTREUIL + DES LIONS POUR DES LIONS La Clé Des Champs Plaisir, samedi 27 avril 2024.

JOHNNY MONTREUIL + DES LIONS POUR DES LIONS ROCK’N’ROLL FRENESIE ! Samedi 27 avril, 21h00 La Clé Des Champs Entrée : 15€ / 13€ Ouverture des portes à 20h30

Début : 2024-04-27T21:00:00+02:00 – 2024-04-27T22:30:00+02:00

JOHNNY MONTREUIL

Sans concession ! C’est ce qui définit le mieux ce Johnny Cash du 93. Nouvel album en bandoulière réalisé par Jean Lamoot (BASHUNG, NOIR DÉSIR) avec des invités de marque tels Fixi, Camille Bazbaz ou Rosemary Standley… la puissance rockabillly du crew se révèle avant tout sur scène ! Un artiste à part, authentique, au charisme magnétique que le cinéma a déjà repéré.

DES LIONS POUR DES LIONS

Les lions font voler en éclat les barrières : ils jouent du jazz comme des punks, font du rock avec la liberté du jazz, et cherchent la transe comme des fans d’électro. On y entend si on veut des échos de Captain Beefheart, Talking Heads, De Kift, The Ex, Sonic Youth, Sons Of Kemet, L’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp ou des Rita Mitsouko pour la cool frénésie… Une musique sauvage, intelligente et ambitieuse pour retrouver le goût de danser et rugir en liberté !

La Clé Des Champs 13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 07 60 60 https://www.lacledeschamps-plaisir.fr/