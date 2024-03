U2 Addiction Théâtre des Arcades de Buc Buc, samedi 27 avril 2024.

U2 Addiction Tom Ross, de Roméo et Juliette, vous transporte dans l’univers de U2 Addiction le 27 avril à 20h30, au Théâtre des Arcades de Buc. Un show rock 100% U2, une soirée inoubliable ! Samedi 27 avril, 20h30 Théâtre des Arcades de Buc tarifs : 12 € / 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-27T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-27T21:00:00+02:00

Célèbre pour son rôle dans la comédie musicale Roméo et Juliette et son passage remarqué dans l’émission The Voice, Tom Ross est le chanteur principal du groupe U2 Addiction, accompagné du guitariste Jocelyn Dupuis, du bassiste Laurent Bebin, et du batteur Hugo Sarton.

Du classique « With Or Without You » à l’emblématique « Sunday, Bloody Sunday », en passant par l’incontournable « Pride », le groupe recrée avec précision les tubes historiques du quatuor irlandais.

Un spectacle 100 % Rock, 100 % U2.

Une soirée inoubliable en perspective, plongez-vous dans l’univers de Bono et de son groupe. Une expérience qui ravira vos yeux, vos oreilles et votre cœur.

Contactez le service culturel.

Théâtre des Arcades de Buc 5 rue des frères robin 78530 Buc 78530 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.fnacspectacles.com/venue/theatre-des-arcades-de-buc-buc-65903/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://mairiedebuc.placeminute.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0139207137 »}] [{« link »: « https://www.villedebuc.fr/148/contact/contact-service-culturel.htm »}]