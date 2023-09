SOIREE CUBAINE ! Le Scarabée La Verrière, 27 avril 2024, La Verrière.

SOIREE CUBAINE ! Samedi 27 avril 2024, 20h30 Le Scarabée Tarif B

Venez danser en découvrant un répertoire de mélodies du Son Cubano au Boléro en passant par la Rumba !

Une soirée qui nous remplira de soleil mêlant initiation, pratique et danse avec Yalili et Yvan Martinez ! Aujourd’hui reconnu comme l’un des plus grands danseurs cubains de Paris, sa réputation tient à son style et à sa fusion des danses jazz, rock and roll, swing, tango et flamenco, sans oublier la diversité des danses afro cubaines.

Embarquez pour un voyage aux rythmes des musiques cubaines et afro-caribéennes en compagnie d’Ivan Martinez et Yalili Rodriguez et Yanara et Ashe Cubano, orchestre de charanga !

Yanara et Ashe Cubano, c’est une belle synergie de talents issus des musiques latines, rassemblés sous la direction de la chanteuse cubaine Yanara Collazo, pour vous offrir le meilleur de la musique cubaine.

Le Scarabée 7 Bis Avenue Du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France 01 30 13 87 40 https://www.ville-laverriere.com/le-scarabee [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3263 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-27T22:00:00+02:00

