Salon en Fleur Salon-de-Provence, 2 avril 2022, Salon-de-Provence.

Salon en Fleur Salon-de-Provence

2022-04-02 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-02 18:00:00 18:00:00

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Salon en fleurs prend possession de la place Morgan ! Venez découvrir les nombreux fleuristes et pépiniéristes pour des présentations hautes en couleurs.



Des animations et des ateliers sont proposés notamment grâce au stand du Service des Espaces Verts de la ville. A cette occasion, la démarche « Atlas de la Biodiversité » sera présentée. L’association CPIE d’Arles présente son jeu « île de Robinson » qui est idéal pour un public familial. L’association Pays Salonais en Transition propose la création d’un atelier d’intelligence collective sur le thème de la biodiversité.



La Marelle des Abeilles fera découvrir des pollinisateurs tandis que la Ludothèque Pile et Face propose les jeux Bioviva et un espace petite enfance. Ainsi les fleurs, plantes et la biodiversité seront réunies en un même lieu.

Grand marché aux fleurs

+33 4 90 56 27 60

Salon en fleurs prend possession de la place Morgan ! Venez découvrir les nombreux fleuristes et pépiniéristes pour des présentations hautes en couleurs.



Des animations et des ateliers sont proposés notamment grâce au stand du Service des Espaces Verts de la ville. A cette occasion, la démarche « Atlas de la Biodiversité » sera présentée. L’association CPIE d’Arles présente son jeu « île de Robinson » qui est idéal pour un public familial. L’association Pays Salonais en Transition propose la création d’un atelier d’intelligence collective sur le thème de la biodiversité.



La Marelle des Abeilles fera découvrir des pollinisateurs tandis que la Ludothèque Pile et Face propose les jeux Bioviva et un espace petite enfance. Ainsi les fleurs, plantes et la biodiversité seront réunies en un même lieu.

Salon-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-25 par