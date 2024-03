Salon du disque #4 POP – Plateforme Ouverte au Public Arles, dimanche 5 mai 2024.

Salon du Disque #4 à POP !

Après le succès de nos trois premières éditions, nous sommes ravis de vous convier à cette journée musicale qui se déroulera le dimanche 5 mai 2024, de 9h à 18h. Une vingtaine d’exposant.e.s passionné.e.s seront présent.e.s pour vous faire découvrir leurs plus belles trouvailles musicales.

Mais ce n’est pas tout ! Nous avons prévu une journée conviviale et familiale avec :

Un espace guinguette pour une ambiance détendue.

Des ateliers d’art plastique animés par Manuela Capraro pour les petit.e.s artistes en herbe.

Un cours d’initiation au Lindy Hop et un bal swing pour les amateurices de danse.

Un corner food avec les délices de Eat Parade, les saveurs italiennes de Le Madaleno et le café bio torréfié par Cafar Café.

Et bien sûr, dansez au son du Solar Quartet et de la meilleure sélection de disques de Jean-Moïse.

Il y en aura pour tous les goûts !

L’entrée est 100% libre, gratuite et ouverte à toustes. Venez nombreux.ses passer un moment agréable en notre compagnie !

L’équipe de POP a hâte de vous accueillir pour une journée placée sous le signe de la musique, de la convivialité et du partage !

Infos pratiques

Dimanche 05 mai 2024

9h00-18h00

Entrée libre et gratuite

Pop Arles

1 rue Ferdinand de Lesseps

13200 Arles, France

POP – Plateforme Ouverte au Public 1 rue Ferdinand de Lesseps, 13200 Arles

