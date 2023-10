Emilio Calcagno / Ballet de l’opéra Grand Avignon – Storm 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence, 6 mai 2024, Aix-en-Provence.

Inspiré des récits mythologiques autour du déluge, Storm met les corps des danseurs du Ballet de l’Opéra Grand Avignon sous tension dans une chorégraphie tempétueuse..

2024-05-06 20:00:00 fin : 2024-05-06 . EUR.

530 Avenue Mozart Ballet Preljocaj

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Inspired by mythological tales of the flood, Storm puts the bodies of the dancers of the Ballet de l?Opéra Grand Avignon under tension in a tempestuous choreography.

Inspirada en los relatos mitológicos del diluvio, Tormenta pone en tensión los cuerpos de los bailarines del Ballet de l’Opéra Grand Avignon en una coreografía tempestuosa.

Inspiriert von den mythologischen Erzählungen rund um die Sintflut, setzt Storm die Körper der Tänzer des Ballet de l’Opéra Grand Avignon in einer stürmischen Choreografie unter Spannung.

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence