GUID Ballet Preljocaj Jouques, lundi 6 mai 2024.

GUID Ballet Preljocaj Jouques Bouches-du-Rhône

Composé en général de six danseurs, le G.U.I.D. intègre chaque saison les artistes accueillis dans le cadre des projets de coopération menés par le Ballet Preljocaj.

Une représentation sera donnée à Jouques le 6 mai, sur le parvis de la mairie.

Créé en 1998, le Groupe Urbain d’Intervention Dansée parcourt les villes de la région et mène la danse dans des lieux inattendus, en présentant des extraits du répertoire.

De nombreux spectateurs s’arrêtent quelques minutes pour observer la grâce des danseurs et danseuses, dans un esprit contemporain à la portée de tous.

Les rues résonnent, les mains applaudissent. Le Guid suscite l’admiration de tous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-06 12:30:00

fin : 2024-05-06 13:00:00

Hôtel de ville

Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@jouques.fr

L’événement GUID Ballet Preljocaj Jouques a été mis à jour le 2024-02-07 par Commune de Jouques