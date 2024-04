Conférence Élèves en mutation, École en perdition Lycée Cézanne / Amphithéâtre Gérard Philipe Aix-en-Provence, lundi 6 mai 2024.

Conférence animée par Anne-Florence RAVOUX professeure de Lettres et Dominique SISTACH maître de conférences

La massification de l’utilisation d’Internet a modifié les capacités cognitives des élèves et étudiants. En tant qu’enseignants, nous le constatons au quotidien. Et nous nous en inquiétons. .

Début : 2024-05-06 19:00:00

fin : 2024-05-06 21:00:00

Lycée Cézanne / Amphithéâtre Gérard Philipe 19 avenue Fontenaille

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@up-aix.com

