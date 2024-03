Chantier Kerterre Jardins de La Verrerie Arles, dimanche 5 mai 2024.

Chantier Kerterre Intrigué.e.s par cette petite cabane fantastique ? Dimanche 5 mai, 09h30 Jardins de La Verrerie Sur inscription

Intrigué.e.s par cette petite cabane fantastique ?

C’est l’occasion de venir découvrir une nouvelle étape de la construction pour celles et ceux qui ont déjà participé à des chantiers ou de découvrir la pratique pour les curieux et curieuses qui n’ont pas encore eut l’occasion d’expérimenter !

Pour rappel, aucun pré-requis n’est nécessaire. Nous apprenons et expérimentons ensemble, guidés par Véronique, bénévole dévouée qui nous dévoile les petits trucs et astuces qui font la différence !

>> L’inscription est disponible en ligne : https://bit.ly/48s8RAJ

Jardins de La Verrerie
Chemin de la verrerie, Arles
Arles 13200 Trinquetaille
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

chantier ecoconstruction