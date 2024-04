Le Bal de l’Europe Ballet Preljocaj Aix-en-Provence, lundi 6 mai 2024.

Le Bal de l’Europe Ballet Preljocaj Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Performances dansées et bal ouvert à tous sur le parvis du Pavillon Noir dans le cadre du mois de l’Europe.

Le Ballet Preljocaj invite les Aixois de tous âges à danser, guidés par les créations des musiciens du 6MIC et des étudiants du département Musicologie d’Aix-Marseille Université, et les performances des danseurs du Ballet Preljocaj Junior de différentes nationalités européennes et des danseurs de la compagnie universitaire Danse’AMU. .

Début : 2024-05-06 19:00:00

fin : 2024-05-06 21:00:00

Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

