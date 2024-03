Vide-greniers des arènes Parvis des Arénoises Arles, dimanche 5 mai 2024.

Vide-greniers des arènes Animation désormais traditionnelle de printemps, le vide-greniers autour des arènes vous proposera ses trésors oubliés le dimanche 5 mai Dimanche 5 mai, 07h30 Parvis des Arénoises Entrée libre pour les visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-05T07:30:00+02:00 – 2024-05-05T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T07:30:00+02:00 – 2024-05-05T17:00:00+02:00

Trouvez votre bonheur à l’Hauture ! Ce vide-greniers autour des arènes est organisé par deux Comités d’Intérêt de Quartier (l’Hauture et Les Portes d’Arles) pour garantir aux exposants et aux chalands découvertes et transactions faites dans la bonne humeur et la convivialité, dans un cadre historique exceptionnel à proximité des commerces et de leurs terrasses si accueillantes à cette saison!

Parvis des Arénoises Parvis des Arénoises, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « ciq.hauture@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0781686075 »}, {« type »: « email », « value »: « lesportesdarles@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0604714353 »}]

Hauture

illustration: Atelier galerie Vargas/ CIQ de l’Hauture