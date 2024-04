Théâtre de Poche MACBETH avec Ivan Bougnoux et Benjamin Balthazar Les Boulomanes La Ciotat, lundi 6 mai 2024.

Théâtre de Poche MACBETH avec Ivan Bougnoux et Benjamin Balthazar Les Boulomanes La Ciotat Bouches-du-Rhône

Batailles dans les landes, vols de sorcières dans la brume, châteaux forts… En s’inspirant librement de Shakespeare, Théâtre M fait le pari audacieux du mime, de la musique et du bruitage pour rendre Macbeth accessible à tous, de 7 à 77 ans.

Le Mal s’éveille en Ecosse. Les sorcières descendent de l’orage et promettent le trône à un soldat. Ce soldat s’appelle Macbeth, et sa conquête de la couronne va mettre le pays à feu et à sang.

MACBETH est un duo comique, mêlant théâtre, musique et bruitage, qui utilise astucieusement l’art du masque, la manipulation d’objet, la musique live et le bruitage pour adapter Shakespeare de façon décalée tout en préservant les grands thèmes et émotions de la tragédie. Un spectacle né de la rencontre d’un comédien seul pour jouer les quelques 170 pages parmi les plus sombres du théâtre shakespearien, et d’un compositeur de musiques de cinéma. Ensemble, ils défendent l’idée, et la prouvent, que le théâtre même tragique, doit garder sa place aux côtés de Netflix et Hollywood. .

