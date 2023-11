Surfer sur la vague Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement, 7 mai 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le Musée Regards de Provence vous présente l’exposition « Surfer sur la vague » dans le cadre de L’Olympiade Culturelle à Marseille..

2024-05-07 10:00:00 fin : 2024-09-22 18:00:00. EUR.

Allées Regards de Provence Avenue Vaudoyer

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Musée Regards de Provence presents the exhibition « Surfer sur la vague » as part of the Cultural Olympiad in Marseille.

El museo Regards de Provence presenta la exposición « Surfer sur la vague » en el marco de la Olimpiada Cultural de Marsella.

Das Musée Regards de Provence präsentiert Ihnen die Ausstellung « Surfer sur la vague » im Rahmen der L’Olympiade Culturelle in Marseille.

