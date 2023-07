Alan T – Pierre Jodlowski 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement, 7 mai 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Présenté dans le cadre du festival Propagations du GMEM, Alan T. s’appuie sur la biographie d’Alan Turing mais puise aussi dans celle-ci de grands thèmes de réflexion, à commencer par notre rapport aux machines..

2024-05-07 20:00:00 fin : 2024-05-07 . EUR.

30 quai de Rive Neuve La Criée – Théâtre National de Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Presented as part of GMEM?s Propagations festival, Alan T. is based on Alan Turing?s biography, but also draws on it for major themes of reflection, starting with our relationship with machines.

Presentado en el marco del festival Propagaciones del GMEM, Alan T. se basa en la biografía de Alan Turing, pero también se inspira en ella para explorar grandes temas, empezando por nuestra relación con las máquinas.

Alan T., das im Rahmen des Festivals Propagations des GMEM aufgeführt wird, basiert auf der Biografie von Alan Turing, zieht aber auch große Themen daraus, angefangen bei unserer Beziehung zu den Maschinen.

Mise à jour le 2023-07-07 par Ville de Marseille