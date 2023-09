Cécile McLorin Salvant Théâtre des Salins Martigues, 5 mai 2024, Martigues.

Cécile McLorin Salvant Dimanche 5 mai 2024, 19h00 Théâtre des Salins Tarif Plein: 30€ Tarif réduit: 15€

Accompagnée d’un orchestre d’une quarantaine de musiciens et d’un piano, Cécile McLorin Salvant interprétera ses compositions originales ou des reprises sur des arrangements orchestraux inédits. Un voyage musical à la croisée des influences et des genres pour une soirée d’exception.

Cécile McLorin Salvant découvre très tôt sa passion pour la musique. C’est à Aix-en-Provence, où elle étudie l’opéra et le droit, qu’elle découvre les racines du jazz et la musique américaine, grâce à son professeur, le saxophoniste de jazz Jean-François Bonnel. Depuis 2010, elle ne cesse d’attirer l’attention du public et des critiques, remportant, entres autres, trois Grammy Awards et le prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz. « Elle possède l’assurance, l’élégance, l’âme, l’humour, la sensualité, la puissance, le registre, la perspicacité, l’intelligence, la profondeur et la grâce ; on ne trouve une telle chanteuse qu’une seule fois sur une, voire deux générations ». Wynton Marsalis.

Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2024-05-05T19:00:00+02:00 – 2024-05-05T20:30:00+02:00

Karolis Kaminskas