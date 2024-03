Dealers of Swing : La Dernière Séquence Musée Estrine – Saint-Rémy-de-Provence – Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence, dimanche 5 mai 2024.

Dealers of Swing : La Dernière Séquence Musée Estrine – Saint-Rémy-de-Provence – Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence Dimanche 5 mai, 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-05 18:30

Fin : 2024-05-05 19:30

Concert jazz-blues Dimanche 5 mai, 18h30 1

La dernière séquence emmène le public au cinéma, plutôt un cinéma de quartier ou l’on croise des habitués.

Les films à l’affiche ne sont pas forcément les dernières sorties, la salle, pas trop grande, a gardé les accoudoirs en bois entre ses fauteuils au tissu rouge presque gris.

Une ouvreuse accueille les spectateurs…

… Un grand blond maladroit passe croisant le regard sombre d’un sicilien taciturne…

Les spectateurs prennent place et la lumière s’allume… sur l’orchestre

Bienvenue au concert.

Quelques titres :

Amarcord

Il était une fois dans l’Ouest

La vie est belle

Le dîner de cons

Musée Estrine – Saint-Rémy-de-Provence – Bouches-du-Rhône 8 rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône