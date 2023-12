Marché provençal hebdomadaire d’Eygalières Rue de la République Eygalières Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-03-29 08:00:00

Début : 2024-03-29 08:00:00

fin : 2024-03-29 13:00:00 Le Marché d'Eygalières a lieu tous les vendredis matins, rue de la République..

Le Marché d’Eygalières a lieu tous les vendredis matins, rue de la République.

Rendez-vous incontournables des villageois et des touristes. Très beau marché provençal à Eygalières : fruits, légumes et autres exposants selon la saison (vêtements, chaussures, accessoires…). .

Rue de la République

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

