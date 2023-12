CHRISTOPHE WILLEM – CONCERT La Halle de Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues CHRISTOPHE WILLEM – CONCERT La Halle de Martigues Martigues, 2 juin 2024 16:00, Martigues. CHRISTOPHE WILLEM – CONCERT Dimanche 2 juin 2024, 18h00 La Halle de Martigues La date de CHRISTOPHE WILLEM prévue le 22 novembre 2023 à 20h00 à la Halle de Martigues est reportée au dimanche 2 juin 2024 à 18h00. Les billets restent valables sans échange pour la date de report. Toutefois, les clients qui le souhaitent, peuvent se faire rembourser sur présentation de leur billet dans leur point de vente jusqu’au 22 février 2024. La Halle de Martigues La Halle de Martigues, Rond point de l’hôtel de ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône [{« type »: « link », « value »: « https://sudconcerts-billetterie.tickandlive.com/reserver/christophe-willem-4/53900 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Heure : 16:00 Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Code postal 13500 Lieu La Halle de Martigues Adresse La Halle de Martigues, Rond point de l'hôtel de ville, 13500 Martigues, France Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 6 Age max 99

