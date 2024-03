Découverte de l’arboriculture, pêches et abricots de Crau EARL Coco Fruits Istres, mercredi 5 juin 2024.

Découverte de l’arboriculture, pêches et abricots de Crau EARL Coco Fruits Istres Bouches-du-Rhône

Découvrez l’exploitation arboricole de la famille Collado spécialisée dans la culture des pêchers et des abricotiers, une expérience immersive et éducative unique.

Denis Collado, exploitant, présentera l’environnement dans lequel il travaille, son métier et ses particularités. Une visite qui permettra une connexion profonde avec la terre et ses fruits.



Denis, arboriculteur, vous conduit à travers les rangées d’arbres, expliquant les spécificités de la culture des pêches et des abricots. Il abordera les techniques de taille, essentielles pour réguler la croissance des arbres et optimiser la production de fruits, mais aussi la récolte et la gestion de l’eau dans cette exploitation située en Crau.



Vous aurez l’occasion d’aborder les défis auxquels les arboriculteurs font face, tels que les aléas climatiques lors de cette découverte commentée interactive. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 10:00:00

fin : 2024-06-05 12:00:00

EARL Coco Fruits 155 Chemin Du Mas Chauvet

Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

