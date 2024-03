Les Mardis de la Cinémathèque en juin Cinémathèque de Marseille Marseille 1er Arrondissement, mardi 4 juin 2024.

Les Mardis de la Cinémathèque en juin Cinémathèque de Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les Mardis de la Cinémathèque de Marseille. Programmation en juin à découvrir.

Au programme en juin :



• Mardi 04 juin « La montagne sacrée » d’Alejandro Jodorowsky [1973, Mexique, USA, Chili, VO, 1h54]

Avec Alejandro Jodorowsky, Horacio Salinas, Ramona Saunders

Après une série de tribulations, un voleur vagabond rencontre un gourou qui lui présente sept personnages à eux de tenter l’ascension d’une montagne symbolique. Un film d’alpinisme spirituel, baroque et ésotérique.



• Mardi 11 juin « Docteur Folamour » de Stanley Kubrick [1963, USA, VO, 1h35]

Avec Peter Sellers dans trois rôles, George C. Scott, Sterling Hayden

Convaincu qu’un complot communiste se trame, un général paranoïaque lance une offensive de bombardiers B52 sur l’URSS. Un film délirant, chef-d’œuvre d’humour noir sur le péril atomique.



• Mardi 18 juin « L’esprit de la ruche » de Victor Erice [1973, Esp, VO, 1h37]

Avec Fernando Fernan Gomez, Ana Torrent, Isabel Telleria

Dans l’Espagne rurale, à la fin du franquisme, un magnifique récit sur l’ enfance tourmentée d’Ana, dans une atmosphère étrange qui laisse place à l’interprétation du spectateur.



• Mardi 25 juin « A L’Est d’Eden » d’Elia Kazan [1955, USA, VO, 1h55]

Avec James Dean, Julie Harris, Raymond Massey

Adam Trask a toujours caché à ses fils, Aron et Cal, l’inconduite de leur mère Kate qui a quitté son foyer et vit des revenus d’un bar mal famé. Avec l’accord de John Steinbeck, Kazan ne conservera qu’un quart de son roman. Interprétation remarquable de James Dean, alors inconnu.



(Programme susceptible de modification) 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04 19:00:00

fin : 2024-06-25

Cinémathèque de Marseille 31 bd d’Athènes

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

