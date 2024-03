MUSIQUE FRANÇAISE du 19ème siècle Abbaye de Silvacane La Roque d’Anthéron, dimanche 2 juin 2024.

MUSIQUE FRANÇAISE du 19ème siècle Abbaye de Silvacane La Roque d’Anthéron Dimanche 2 juin, 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-06-02 17:30

Fin : 2024-06-02 19:30

Venez découvrir la musique de deux des plus grands compositeurs français du 19ème siècle, Gabriel Fauré et Théodore Dubois Dimanche 2 juin, 17h30 1

https://www.facebook.com/CantabileAix

Venez découvrir la musique de deux des plus grands compositeurs français du 19ème siècle, Gabriel Fauré et Théodore Dubois, lors de ce concert exceptionnel à La Roque d’Anthéron.

En novembre 2024 sera commémoré le centenaire de la mort de deux compositeurs français de la fin du XIXe siècle, Gabriel Fauré (1845-1924) et Théodore Dubois (1837-1924).

Ils vont se croiser et se côtoyer dans le Paris des artistes de cette fin de siècle : tous deux ont été maîtres de chapelle et titulaires du grand orgue de l’église de la Madeleine de Paris, et tous deux ont joué un rôle important au Conservatoire de Paris. Si Gabriel Fauré a été l’élève de Théodore Dubois, il a rapidement dépassé son maître : Dubois était un conservateur, tandis que Fauré était moderniste.

Programme du concert

Gabriel FAURÉ : Pièces vocales (chœur et piano)

• Les Djinns

• Madrigal

• Pavane

• Cantique de Jean Racine (avec cordes)

Théodore DUBOIS : Les 7 Dernières Paroles du Christ (solistes, chœur et instruments)

Abbaye de Silvacane RD516 La Roque d’Anthéron 13640 Bouches du Rhone