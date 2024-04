« Les petits visiteurs » une visite pour les 3-5 ans ! musée Réattu Arles, dimanche 2 juin 2024.

« Les petits visiteurs » une visite pour les 3-5 ans ! Pour découvrir l’art en famille, le musée vous propose une visite adaptée aux enfants de 3 à 5 ans et à leurs parents. Dimanche 2 juin, 10h30 musée Réattu Pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent. 3€ par enfant, gratuit pour l’adulte accompagnateur.

Début : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T11:30:00+02:00

« Les petits visiteurs »

Une visite adaptée pour les enfants de 3 à 5 ans !

Pour découvrir l’art en famille, le musée vous propose une visite adaptée aux enfants de 3 à 5 ans et à leurs parents. Un parcours ludique spécialement conçu pour explorer les oeuvres et l’univers foisonnant des artistes, leurs secrets et leurs techniques. Un moment précieux à partager…

Dimanche 2 juin à 10h30, par Élisabeth Pouliquen, chargée de médiation

Durée 1h environ. Pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent. 3€ par enfant, gratuit pour l’adulte accompagnateur. Sur réservation uniquement, avant le vendredi 31 mai au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

