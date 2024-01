Encierro pictorico Chemin De Tivoli Istres, mercredi 5 juin 2024.

Encierro pictorico Chemin De Tivoli Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05

fin : 2024-06-30

EDUARDO JIMENEZ AGUIRRE – MONOGRAPHIE D’ARTISTE



Peinture, dessin et illustration

Eduardo Jimenez Aguirre prend au début la voie du graphisme et se forme à l’Universidad Ibero americana, mais continue en parallèle, sa pratique de la peinture, du dessin et de l’illustration. Après avoir beaucoup voyagé, et avoir vécu dans trois pays différents (le Mexique, l’Espagne et la France), son vécu, ses goûts et ses différentes activités l’ont amené à développer depuis quelques années une pratique artistique qui met en lumière ses expériences et ses différentes passions. Admirateur des grands peintres espagnols,

Vélasquez, Goya, Sorolla, ce passionné de la nature et de la beauté, s’est créé un univers peuplé de chevaux, de portraits, de scènes de Charrería et de tauromachie, deux thématiques que l’artiste affectionne particulièrement, puisqu’il a côtoyé ces deux milieux depuis l’enfance.

.

Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Encierro pictorico Istres a été mis à jour le 2024-01-10 par Office de Tourisme d’Istres