Escapades Estivales Atelier dorure Annie Gaudin Saint-Chamas, mercredi 5 juin 2024.

Escapades Estivales Atelier dorure Annie Gaudin Saint-Chamas Bouches-du-Rhône

Escapade en Or initiez vous à l’art de la dorure avec Annie Gaudin choisissez un ou deux sujets, dorez les et repartez avec. Dorure à la mixtion avec une feuille de d’or et des feuilles de cuivre. Durée 1h30.

En dehors de ces ateliers, Annie peut vous présenter l’art de la dorure en quelques minutes, le temps d’une pause sur le parcours du sentier du patrimoine. Uniquement sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05

fin : 2024-09-11

515 chemin du polygone

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@tourismesaintchamas.fr

