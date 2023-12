Maid of Ace Le Molotov Marseille, 2 juin 2024, Marseille.

Maid of Ace Dimanche 2 juin 2024, 20h30 Le Molotov 13,26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T20:30:00+02:00 – 2024-06-02T23:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T20:30:00+02:00 – 2024-06-02T23:00:00+02:00

Les quatre sœurs qui délivrent un Punk-rock plein d’adrénaline, MAID OF ACE ont parcouru un long chemin ces dernières années.

Leur tube Youtube de 2014 ‘Bone Deth’ dépassant les 500K, la participation au festival de Glastonbury 2015 et leur dernier disque ‘Maid In England’ se plaçant à la 9e place du ‘Top 50 Albums de 2016’ des magazines ‘Vive Le Rock’ sont des étapes pour le moins importantes.

Il est facile d’oublier que les frangines déchaînées produisent leur marque de bruit tapageur depuis l’été 2005.

Nées à Hastings, sur la côte sud de l’Angleterre, Alison, Anna, Abby et Amy partagent les mêmes initiales “ACE” et avec quatre Ace dans un groupe, le groupe semblait presque destiné.

Accélérant à travers des années de bières, de bleus et de bouchons d’oreille, Maid of Ace a sorti son premier album éponyme en 2014 et est depuis devenu une unité indestructible et une force avec laquelle il faut compter.

Connues surtout pour leur énergie sur scène et leur rage brute, elles continuent à se faire un nom à travers le monde et ne montrent aucun signe de ralentissement… Attention tout le monde !

_____________________________________________________________

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/dice/event/n5398-maid-of-ace-2nd-jun-le-molotov-marseille-tickets »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]