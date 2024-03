Exposition Découverte de l’Atelier de Clémalie avec les réalisations de ses élèves Maison du Tourisme de Lambesc Lambesc, mardi 4 juin 2024.

Exposition Découverte de l’Atelier de Clémalie avec les réalisations de ses élèves Maison du Tourisme de Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône

L’association l’Atelier de Clémalie accompagne depuis 2017 les élèves, enfants et adultes, à l’apprentissage des techniques de peinture et de modelage.

Pour la plupart, cette exposition est la première à laquelle ils participent.

Elle est le fruit d’une année de travail et de création au sein de l’atelier.

Pour les plus jeunes, ce fut l’apprentissage de l’acrylique au pinceau et au couteau, de la couleur, des perspectives et des proportions. Pour les plus grands, ce fut la découverte des différentes méthodes de peinture dans le but de diversifier son approche artistique et de progresser.



Vernissage le vendredi 14 juin à 18h30. .

Date :

Début : 2024-06-04

fin : 2024-06-22

Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@lambesc.fr

