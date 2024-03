Activités botaniques et concert dans les jardins de la Verrerie Jardins de La Verrerie Arles, dimanche 2 juin 2024.

Activités botaniques et concert dans les jardins de la Verrerie Les rendez-vous des jardins à la Verrerie, c’est un dimanche une fois par mois l’occasion de faire ensemble et de (re)tisser du lien avec la nature … et entre nous ! Dimanche 2 juin, 09h00 Jardins de La Verrerie entrée libre et ateliers gratuits pour les adhérents (adhésion à partir de 1€)

Les rendez-vous des jardins à la Verrerie, c’est un dimanche une fois par mois l’occasion de faire ensemble et de (re)tisser du lien avec la nature … et entre nous !

À l’occasion des rendez-vous aux jardins de la DRAC PACA, les jardins du tiers-lieu seront mis à l’honneur et en musique

>> Plus d’informations sur le site

>> Inscriptions sur la billetterie en ligne ou à programmation@laverreriearles.fr

Jardins de La Verrerie Chemin de la verrerie, Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur programmation@laverreriearles.fr https://laverreriearles.fr/category/rendez-vous-des-jardins/

©françoiselacotte