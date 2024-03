THE ECHO Festival: SLOW PULP / ASTREL K Makeda Marseille, dimanche 2 juin 2024.

THE ECHO Festival: SLOW PULP / ASTREL K ♫♫♫ Dimanche 2 juin, 19h30 Makeda 20€

THE ECHO

La Responsabilité des Rêves (gestionnaire de l’Espace Julien) et les tourneurs Limitrophe Production et Vedettes unissent leurs forces pour donner vie à The Echo, nouveau festival célébrant les musiques curieuses et inventives. A la croisée du rock, de l’électro, de l’expérimental, du post-punk, du classique, le festival se propagera sur Marseille du 31 mai au 2 juin.

SLOW PULP

Slow Pulp est un quatuor né dans le Wisconsin et désormais basé à Chicago. Révélé en 2019 avec leur premier EP ‘Big Day’ ils ont sorti « Moveys », un premier long-format remarquable, en 2020. Leur musique est à la croisée de l’indie-rock et du shoegaze avec des éléments indie-folk et des refrains alt-rock 90’s imparables. Qualifié d’un des meilleurs disques indie-rock de 2023 par la critique, ‘Yard’, leur très attendu nouvel album paru en septembre 2023, confirme leur talent pour combiner avec fluidité les émotions contradictoires entre ballades émotives, hymnes incisifs et ‘summer hits’.

ASTREL K

Side-projet solo de Rhys Edwards (membre d’Ulrika Spacek) Astrel K a sorti un premier single en 2020 sur le label de Stereolab, Duophonic Super 45s, rapidement suivi par un premier album ‘Flickerin I’ en 2022. Anglais basé en Suède depuis 2018, Astrel K mêle audacieusement différentes sources sonores (musique de films, voix…) pour créer des petits bijoux d’indie pop sophistiqués. On y retrouve l’esprit d’Ulrika Spacek dans une atmosphère plus lumineuse et axée sur les chansons. Son deuxième album ‘The Foreign Department’ est prévu pour le 8 mars 2024 chez Tough Love Recording. S’inspirant de disques aux arrangements opulents tels que Deserters’ Songs de Mercury Rev et Death of A Ladies Man de Leonard Cohen, Astrel K a fait appel pour ce nouvel enregistrement à toute une série d’interprètes, enrichissant ses compositions de cordes et cuivres.

Actualités : Nouvel album ‘The Foreign Department’ le 8 mars

Astrel K – ‘Darkness At Noon’ – www.youtube.com/watch?v=I8F462GqSY4

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « http://www.youtube.com/watch?v=I8F462GqSY4 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]