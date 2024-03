Quiz-conférence « La chanson française et le vélo » Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès, mardi 4 juin 2024.

Quiz-conférence « La chanson française et le vélo » ou comment la pratique de la bicyclette et du sport cyclisme ont investi le champ musical hexagonal. De la balade en vélo à la balade poétique, du sport populaire à la musique populaire, il n’y a qu’un pas. Draisienne ou Grand-bi, tandem ou vélo électrique, les roues tournent comme des disques vinyles.

Un DJ-set thématique sera proposé avant et après la quiz-conférence.



Pour ne rien gâcher, ces deux rendez-vous seront alimentés par le Sunset2 de Solar Sunset, module sonore solaire, autonome et design, conçu et fabriqué dans le département. .

Début : 2024-06-04 18:00:00

fin : 2024-06-04

Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol

Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bibliotheque.molleges@orange.fr

