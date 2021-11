Villeurbanne ENM de Villeurbanne Métropole de Lyon, Villeurbanne Roman(e) ENM de Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

ENM de Villeurbanne, le mardi 15 mars 2022 à 20:00

Roman(e) ——– ### Opéra actuel en 3 actes **Cie Les Brûleurs de planches** Roman(e), orphelin(e) et sans le sou, part découvrir le monde. Lors de son errance, il/elle rencontre Octavian, un jeune musicien. C’est le coup de foudre. Mais le père de ce dernier refuse cette union. Menacés de mort par ce père fou de rage, les deux amants fuient et trouvent refuge dans un squat habité par des musiciens…. L’opéra « Roman(e) » tisse avec brio des liens entre les différentes périodes de l’histoire de la musique. Son livret original intègre des airs lyriques revisités sous des formes tout à fait inattendues. C’est ainsi que les musiques actuelles (électro, pop, rock…) côtoient Monteverdi, Mozart, Bizet, Verdi, Strauss, Gounot dans un décor simple et contemporain. Un spectacle décalé, rythmé, moderne et passionnant ! **A partir de 8 ans – Durée : 1h** [**Extrait vidéo**](https://youtu.be/un9NMQm0o9o) L’opéra « Roman(e) » tisse avec brio des liens entre les différentes périodes de l’histoire de la musique. Un spectacle décalé, rythmé, moderne et passionnant ! ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Villeurbanne Ferrandière Métropole de Lyon

2022-03-15T20:00:00 2022-03-15T21:00:00

