LA YEGROS PAMBÉLÉ LUIZA LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, vendredi 26 avril 2024.

La fascinante et exubérante argentine, La Yegros, probablement l’artiste la plus magnétique du continent sud américain, revient avec HAZ, un nouvel album !Couronnée reine de la nu-cumbia, avec Viene de Mí, le tube qui a propulsé sa notoriété internationale, La Yegros a renouvelé sa confiance aux mêmes complices qui l’épaulent depuis Viene de Mí, le producteur Gaby Kerpel et le compositeur Daniel Martín. Le trio concocte toujours cette mixture redoutable où les instruments acoustiques rencontrent les samples et le roulement des machines, tout en s’émancipant de recettes trop définies. La Yegros y tricote des rythmiques inédites et intègre des sonorités inouïes chez elle, issues des dernières tendances urbaines, en plus des échos de reggae ou de funk. Le folklore 2.0 de La Yegros, nourri de son inspiration bigarrée, tantôt tendre ou exalté, a été imaginé comme un hymne à l’amour et aux sentiments contradictoires qui s’y manifestent.____Véritable carrefour culturel, la musique des caraïbes compte parmi les plus diverses au monde.Voici que débarque PAMBÉLÉ sur la carte, dans une transe envoûtante, en s’offrant un terrain de jeu musical sans limite ou` l’improvisation bouscule le rythme et réchauffe les cœurs. Vous serez pris par leur fièvre enivrante et votre corps ne pourra se résoudre qu’à danser.____Après quelques apparitions remarquées sur des featurings (Fakear, Mahom, Khoe-Wa, Flavia Coelho, Féfé…) la jeune Franco Brésilienne LUIZA prend son envol et affûte son savant mélange de musique traditionnelles et de grooves urbains !

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:00

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69