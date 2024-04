Soirée jeux de rôle avec l’Antre des Gredins Villa Urbana Villeurbanne, vendredi 26 avril 2024.

Soirée jeux de rôle avec l’Antre des Gredins Venez découvrir le tiers-lieu Villa Urbana, au cœur du quartier République, le temps d’une soirée jeux de rôle animée par l’association l’Antre des Gredins. Vendredi 26 avril, 18h00 Villa Urbana Gratuit lors de la première séance puis adhésion requise à l’association l’Antre des Gredins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T18:00:00+02:00 – 2024-04-26T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T18:00:00+02:00 – 2024-04-26T23:00:00+02:00

Villa Urbana, est un lieu unique, pensé et aménagé pour provoquer la rencontre et ouvert à tous les publics. Toute l’année, nous y proposons une programmation gratuite, festive et créatrice de liens, comprenant : des ateliers culturels, sportifs et artistiques, des conférences, des soirées ciné-débat, des cafés interculturels ou encore des expositions ! Celui-ci est piloté par l’association Weavers qui accompagne les personnes exilées vers un accès à l’emploi digne et durable par la formation et la création de lien social.

Villa Urbana 50 cours de la République Villeurbanne Villeurbanne 69100 Ferrandière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Weavers France