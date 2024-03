GWENDOLINE LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, mardi 30 avril 2024.

Ah tiens, et si on fêtait le désœuvrement plutôt que le travail pour une fois ?Dans le doute, rendez-vous la veille au soir de la journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et travailleurs, 30 avril 2024, pour militer pour la glande comme nouvel acquis social.Les bretons Gwendoline, parrains autoproclamés de la shlagwave, sont de retour. La musique de Gwendoline en a rien à foutre. Elle a pas de projet. Elle tente rien, ils le répètent à qui veut l’entendre, faut juste écouter. Chacun entendra ce qu’il veut dans « C’est à moi, ça », nouvel album des deux brestois signés chez Born Bad qui paraîtra le 1er mars. D’aucuns voudraient qu’ils soient Joy Division, Noir Boy George, Bruit noir, Ventre de biche, les bérus. Voudraient que leur wave soit cold, shlag, dark, mais c’est pas leur problème.Pierre Barrett et Mickaël Olivette, deux paumés magnifiques, ne comprennent pas pourquoi, après des années de loose, les gens formidables veulent faire des selfies avec eux, pourquoi d’un coup, « tous les soirs, c’est la soirée de l’année ». Et ça ne va pas s’améliorer avec ce nouvel album pensé en duo à la maison, enregistré littéralement à la toute fin des choses, dans le Finistère. Les instrus sombres, radicales et sans chichis (Jake et Romain, guitare / claviers), y font la courte-échelle à Pierre et Micka, corps complémentaires pour dégueuler sur tout, avec un exceptionnel sens de la formule. (Texte : Halory Georger)Depuis 2015, Balladur a évolué vers une pop singulière, utilisant un dispositif new wave avec boîte à rythme, guitare et synthé. Le duo de Villeurbanne a créé un son unique, fusionnant des influences variées telles que le dub et la sono mondiale, le tout dans une approche plus que post-punk ! En 2023, Balladur revient avec leur nouvel album Pourquoi certains arbres sont si grands présentant une approche sombre et doom inédite. Bien qu’initialement émergé comme un groupe de cold wave en 2013, Balladur livre maintenant, 10 ans plus tard, leur album le plus intense, habité et saisissant, après avoir laissé de côté les étiquettes préconçues !Marie Klock avait marqué avec son premier album solo en 2020 en mélangeant synth-pop et chanson. Elle revient avec Damien est vivant , un album né d’une perte tragique, dédié à son ami poète, Damien Schultz. Ce projet allie spoken word et néo-folk, explore le langage surréaliste, anarchique, parfois provocateur, de Schultz. Enregistré de manière intimiste, le disque évite le requiem sinistre, conservant l’humour et l’absurdité caractéristiques de la musique de Marie Klock !

Tarif : 19.70 – 19.70 euros.

Début : 2024-04-30 à 20:00

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69