Et toi… tu lis quoi ? Médiathèque du Tonkin Villeurbanne, 27 avril 2024, Villeurbanne.

Sur inscription sur place ou par téléphone au 04 78 89 78 90.

Ados entre 12 et 18 ans, dévoreurs de livres et critiques de nature, rejoignez-nous au club de lecture ados pour donner votre avis sur les livres de la sélection et pour partager vos coups de coeur.

Ce club est avant tout un moment de partage et de convivialité. Quel livre (romans ou BD, documentaires ou mangas) ont été aimé (ou non) ? Et pourquoi ?

Tout est à construire ensemble afin que ce rendez-vous devienne un moment de découverte et de stimulation.

Médiathèque du Tonkin 2 bis promenade du Lys-Orangé Villeurbanne 69100

2024-04-27T04:30:00+02:00 – 2024-04-27T06:00:00+02:00

Arts et Littérature Jeune public