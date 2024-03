Troc de plantes Médiathèque du Rize Villeurbanne, samedi 27 avril 2024.

Troc de plantes Troc Samedi 27 avril, 10h00 Médiathèque du Rize

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T16:00:00+02:00

Avis aux jardiniers amateurs ! Découvrez une façon économique et conviviale d’enrichir votre jardin et votre intérieur de nouvelles variétés. Toutes sortes de végétaux peuvent être échangées : graines, boutures, plants de légumes, plantes vivaces, arbustes, plantes aromatiques et plantes d’intérieur… C’est également l’occasion de (re)découvrir la grainothèque et de discuter de jardinage.

Médiathèque du Rize 23 Rue Valentin Hauy, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/troc-de-plantes/ »}]

Découvertes et société 6-7 ans