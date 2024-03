FeFan 3ème édition 40 avenue Henri Barbusse villeurbanne Villeurbanne, vendredi 3 mai 2024.

FeFan 3ème édition Le FeFan est un festival de fanfares qui se déroule du 3 au 5 mai à Villeurbanne. Le festival est entièrement gratuit ! Partout, pour tous, tout le week-end : c'est la devise du FeFan.

Début : 2024-05-03T18:00:00+02:00 – 2024-05-03T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-05T11:00:00+02:00 – 2024-05-05T16:00:00+02:00

Le FeFan est un festival de fanfares entièrement gratuit qui se déroule à Villeurbanne. Pour sa troisième édition, nous vous donnons rendez-vous du 3 au 5 mai 2024 partout dans la ville !

Une fois de plus, le FeFan va à la rencontre des villeurbannais et villeurbannaises de tout âge et tout horizon. Rendez-vous dans les bars, les marchés, les résidences pour personnes âgées, les parcs ou encore les places de la ville. Pour connaitre toute la programmation rdv directement sur cette page !

Le FeFan c’est 9 fanfares, une centaine de musiciens, une cinquentaine de bénévoles et de nombreux concerts dans toute la ville !

La grande soirée du FeFan aura lieu le samedi 4 mai à partir de 17h au pied de la mairie de Villeurbanne !

D’ici là rendez-vous sur nos réseaux sociaux (instagram et facebook) ou directement sur notre site internet. Hésitez pas à partager l’event facebook et le festival de manière générale pour que le plus de monde soit au courant de ce grand moment de fête !

