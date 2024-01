DECLAN MCKENNA LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, lundi 29 avril 2024.

Declan McKenna s’est d’abord fait connaitre en 2015, à l’âge de 16 ans, auprès d’un public informé et curieux, avec des chansons pop engagées (Brazil, Paracetamol, Isombard) se démarquant délibérément du répertoire langoureux ou mièvre de certains jeunes auteurs-compositeurs. Il s’est depuis inscrit dans la lignée d’artistes indie britanniques à succès, tout en s’érigeant en porte parole d’une génération qui constate les dégâts et les effets destructeurs de la politique menée par les responsables actuels.Après un 2ème album s’étant classé à la 2ème place des charts britanniques et un hit planétaire (Brazil, cumulant plus de 500M de stream), Declan vient d’annoncer « What Happened to the Beach », son 3ème album, pour le 9 Février 2024 et sera accompagné d’une tournée qui passera par la France au printemps prochain.

Tarif : 28.60 – 28.60 euros.

Début : 2024-04-29 à 20:00

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69