Festival Les Arthémiades Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne, lundi 29 avril 2024.

Festival Les Arthémiades le festival des ateliers de pratique artistique de l’Université Lyon 1 / Théâtre Astrée 29 avril – 31 mai Théâtre Astrée – Université Lyon 1 gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-29T19:19:00+02:00 – 2024-04-29T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T19:19:00+02:00 – 2024-05-31T21:30:00+02:00

Danse, théâtre, musique, dessin, peinture, photographie, littérature, vidéo… Les Arthémiades, le festival culturel de la Mission Culture de l’Université Claude Bernard Lyon 1 ouvre ses portes à ses étudiants, à son personnel et à la ville pour un mois d’immersion culturelle : durant tous les mois de mai, retrouvez les spectacles et productions des ateliers de pratique artistique et des invités.

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

dessin : Esteban Michel | création graphique : Camille Thomin