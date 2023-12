L’énergie positive des dieux MJC Villeurbanne Villeurbanne, 2 mai 2024, Villeurbanne.

Laetitia Moller

France – 70 min – 2021

Sous les lumières artificielles d’une scène, le groupe Astéréotypie se produit, en tournée avec son album L’Énergie positive des dieux. Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs textes assènent une poésie sauvage. Accompagnés de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe. Issus d’un institut médico-éducatif accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent sur scène leurs univers détonants, encouragés par un éducateur plus passionné d’art brut que de techniques éducatives. Ils ont une vingtaine d’années, une présence scénique et un style singulier. Ils soufflent le vent et hurlent la colère.

Jeu. 2 mai à 19h30

Gratuit

Bande annonce : https://youtu.be/ntrCXoCl-s0

Des invités sont en cours de recherche pour apporter des éclairages sur les thématiques abordées dans les films. Le bar est également ouvert après chaque projection, pour discuter, échanger, débattre autour d’un verre et de manière plus intime.

