Concert Zibrunes hotel de la musique Villeurbanne

Concert Zibrunes Concert du trio Zibrunes à l’Hôtel de la Musique ! Musique du monde et beatfolk. Elles réinventent les chansons des quatre coins du globe. à partir de 20h. Ouvert à tous. entrée 5€ Samedi 27 avril, 20h00 hotel de la musique 5€

Zibrunes : un trio électrisant !

Eulalie, Magali et Amandine forment un trio vocal solaire basé en nord Ardèche.

Elles réinventent les musiques du monde avec un mélange de rythmes et d’innovation. Passant par les pays de l’Est, la France, mais aussi le continent américain et bien d’autres, Zibrunes transporte son auditoire.

Leurs performances allient voix, percussions exotiques, beatbox, etc.

Sur scène, leur énergie contagieuse emporte le public et l’invite à célébrer la vie et la féminité avec passion. Zibrunes incarne un mouvement de liberté et d’authenticité. Le public est sans cesse parachuté aux quatre coins de la terre. Ces artistes célèbrent la diversité et l’émancipation au travers de leurs chansons.

Venez découvrir et bouger au son de Zibrunes !

Suivez leur aventure musicale où chaque note appelle au voyage…

hotel de la musique 7 rue du canal, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Saint-Jean Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

