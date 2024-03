LE RIZE ACCUEILLE – CORPS ET ÂMES : voir imaginer, créer autour œuvres du musée Le Rize Villeurbanne, mardi 30 avril 2024.

LE RIZE ACCUEILLE – CORPS ET ÂMES : voir imaginer, créer autour œuvres du musée _Agenda 30 avril – 25 mai Le Rize

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-30T12:00:00+02:00 – 2024-04-30T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T12:00:00+02:00 – 2024-05-25T19:00:00+02:00

mardi 30 avril 2024 au samedi 25 mai 2024 – Toute la journée



Exposition en partenariat avec le CMP de Villeurbanne

Des usagers et soignants du CMP de Villeurbanne et l’artiste Marion Semple ont imaginé et créé ensemble autour du thème du corps, sur la base de deux visites au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Cette exposition donne à voir les oeuvres et textes produits par le groupe. Ouvrir l’art à tous et toutes, dépasser la stigmatisation de la maladie psychique et partager le plaisir de créer ensemble sont les fondements de ce projet. Vernissage le 2 mai à 18h30 Entrée libre

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717

